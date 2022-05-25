Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:48

Diyarbakır'da son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ortaya atılan bir iddia çocuklu ailelerde tedirginliğe yol açtı. Bir kadının fotoğrafı kullanılarak ortaya atılan iddiada, kadının 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri' olduğu öne sürülüyordu.

Kimliği belirsiz sözkonusu kadınla ilgili paylaşımların asılsız olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, kentte çocuk kaçırılması olayının olmadığını öne sürüldü, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.