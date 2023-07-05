Diyarbakır'da otomobilde ceset bulunmuştu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:18

Güncelleme: 05.07.2023 - 14:52

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde park edilen 01 CTP 37 plakalı otomobilde yaralı olduğunu belirten iki kişi, 3 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, araçtaki Cebrail Daşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede Daşçı'nın vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Daşçı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, ihbarı yapan ve otomobilde bulunan Mehmet E. ile Mücahit E.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Daha sonra olaya ilişkin Cihan E. ile Mehmet Nuri E. de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet E., Cihan E. ve Mehmet Nuri E. tutuklandı, Mücahit E. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin mahkemedeki ifadelerinde cinayeti 'namus meselesi' nedeniyle işlediklerini söyledikleri öğrenildi.