Diyarbakırlı emekliler: 'En temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik'

Emekliler, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Birleşik Emekliler Sendikası Diyarbakır Şubesi adına Mehmet Metin Egeren okudu.

“BİZE DAYATILAN YOKSULLUĞU VE SEFALETİ KABUL ETMİYORUZ”

Emekliliğin emek, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Egeren, zor bir dönemden geçildiğini ve emeklilerin giderek yoksullaştığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bizler çalışma yaşamından emekli olduk ama emek, barış, demokrasi, temel hak ve özgürlükler mücadelesinden emekli olunmaz şiarı ile hayata devam ediyoruz.

Zor bir dönemde yaşıyoruz. Fakirleşmemiz kabul edilemez bir durumdadır. Biz emekliler en temel insani ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak durumdayız. Yıllarca emek harcamış, prim ödemiş olan biz emeklilere verilen ücretlerin sefalet ücreti olması yetmiyormuş gibi bir de toplumun sırtında bir yükmüşüz gibi gösteriliyoruz.

Biz emekliler 'yeter artık' diyoruz. İsyan noktasına geliyoruz. Gerçekten en doğal haklarımızı istiyoruz. Bize dayatılan yoksulluğu ve sefaleti kabul etmiyoruz. Ülkemizde var olan krizleri biz yaratmadık. Bedelini de ödemek istemiyoruz.”

“MAAŞLARIMIZ HER GÜN BİRAZ DAHA ERİYOR”

Emekli maaşlarının alım gücünün hızla düştüğüne dikkat çeken Egeren, TÜİK verilerini eleştirerek şunları söyledi:

“Biz emeklilerin maaşları her gün biraz daha eriyor. Alım gücümüz azalıyor. Baskılanmış ve nasıl saptandığı sır gibi saklanan Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile bizlere sadaka gibi bir maaş reva görülüyor. Oysa biz emekliler 2002 yılına kadar olan dönemde asgari ücretin yüzde 40 kadar fazlası maaş alıyorduk. Bugün ise asgari ücretin yarısına yakın maaş almaktayız.

Bizler tüm emekliler adına haklarımızı ve taleplerimizi istemek ve yaşam standardımızı iyileştirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile emekliler adına toplu sözleşme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bu yöndeki tüm engellerin kaldırılması, sosyal bir hukuk devletinin görevi ve sorumluluğudur diyoruz. Toplu sözleşme hakkımız engellendiğinde toplumda kadınlardan sonra en büyük sosyal grup olan biz emekliler oylarımızla bunun hesabını sandıkta soracağız.

Bilindiği gibi TÜİK sahte ve gizli veriler kullanarak enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bağımsız kurumlarla TÜİK arasındaki farklar her seferinde neredeyse yüzde 100 farklı olarak açıklanıyor. Gizlenmiş verilerin açıklanması, gerçek enflasyon değerlerinin toplum tarafından bilinmesi, maaş artışlarının da gerçek enflasyona göre yapılması amacıyla, sendikamız aracılığıyla TÜİK mahkemeye verildi. TÜİK gizliliği esas olan, devlet destekli belleklerle mahkemeye gizli bilgiler verdi. Ancak mahkeme TÜİK lehine karar verdi. Davacılar üst mahkemelere başvurdu. Aynı sonuç çıkarsa; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gitmeye kararlıdırlar. Bu arada mahkeme oturumunda TÜİK savunmacısı bir avukatın, savunmasında söylediği bir gerçek gaf gibi ifşa edildi. Hakim TÜİK enflasyonu neye göre ve nasıl belirliyor sorusuna TÜİK avukatlarının 'Enflasyon rakamlarını TÜİK belirlemiyor ki, üstten, siyasilerden gelen öneri ve bilgilere göre açıklıyor' sözü mahkeme kayıtlarına geçmiştir. AKP öncesi dönemlerde asgari ücretin yüzde 40 kadar fazlası olan emekli maaşları eriye eriye bugün asgari ücretin yüzde 70 kadar altına düşmüştür. Bu gerçekler bile emeklilerin AKP’ye ve uygulanan yasaya karşı örgütlenerek, birlikte ve güçlü bir mücadele vermesi gerekir.”

EMEKLİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Emekliler adına sosyal güvenlik kurumu ile toplu sözleşme yapmak istediklerini dile getiren Egeren, emeklilerin taleplerini şöyle sıraladı:

“Toplumsal barışın her alanda egemen kılınmasını, yargı bağımsızlığını, bir hukuk devleti olmanın gereği olarak sağlanmasını, toplumsal sorunların taraflar arasında müzakere ve diyalogla çözümünün esas alınmasını, yeterli miktarda insanca yaşayabilecek maaş verilmesini, sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını, 3600 ek göstergenin şartları uygun olan herkese verilmesini, çalışanların ve emeklilerin hakkı olan intibak yasasının hemen çıkarılmasını, senede 2 defa verilen bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret kadar olmasını ve yılda 4 defa verilmesini talep ediyoruz.

Emekli olurken maaş bağlama oranlarının da arttırılmasını, örneğin; 2000 yılından önce memurlar yüzde 75 ile emekli olurken, bugün bu oran düşürüle düşürüle hizmete ve duruma göre yüzde 28'lere kadar düşürüldü.

65 yaş üstü tüm emeklilere ve her yaştaki engellilere; yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarının sosyal tesislerinden ücretsiz faydalanma ile yurt içinde kara, deniz, hava ve demir yollarındaki seyahatlerinde yüzde 50 indirim yapılmasını istiyoruz.”