Doktoru öldüren sanık hakkında istenen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:57

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:58

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan özel hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı ateşli silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Serhat Tunçdemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman ve kızı Beril Zeynep Hacıosman da hazır bulundu.

"CİNAYET TASARLANARAK İŞLENDİ"

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı Meriç Eyüboğlu, Yargıtay ilamına katılmadıklarını ve cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanık, tedavisini yapan doktoru öldürmeye karar veriyor, gidip silahı alıyor, telefonunu uçak moduna alıyor, hastanenin ön kapısında x-ray olduğunu bildiği için arka kapıdan giriyor, yemekte olan doktoru beklemeye başlıyor. Tüm bunlar cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösteriyor."

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 2 Ekim 2018'de dersten izin alıp ayrıldığını, yazdığı ilaçların kendisine iyi gelmediğini düşünerek doktoru öldürmeye karar verdiğini, evden babasına ait silahı alıp hastaneye gittiğini anlattı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanığın güvenlik olmayan arka kapıdan hastaneye girdiği, doktorun odasında beklemeye başladığı, dikkati telefonunda olan maktulü bir el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı belirtilen mütalaada, sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen Dr. Fikret Hacıosman'ın eşi ve kızı, sanığın tasarlama suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Serhat Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtiliyor.

Olay günü 2 Ekim 2018'de sanığın maktul olan doktoru hastane odasında silahla vurarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisi yapılan sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Şubat 2021'de sanık Serhat Tunçdemir'i "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, "geçmişini, sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, duruşmada gözlenen tutum ve davranışlarını" lehine takdiri indirim sebebi sayarak cezayı müebbet hapse indirmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın doktor Fikret Hacıosman'ı tasarlayarak öldürmediğini, sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.