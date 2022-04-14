Dönüştürdüğü minibüsünde minik patileri tıraş ediyor

14 Nisan 2022 Perşembe, 13:33

Başkentte pet kuaförüne dönüştürdüğü minibüsüyle mobil hizmet vererek, kedi ve köpekleri tıraş eden Berk Batum, hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

ANKARANIN TÜM BÖLGELERİNDE KAPIDA HİZMET VERİYOR



Batum, 4 buçuk yıl önce "Akrep Nalan" olarak tanınan teyzesi sanatçı Füsun Nalan Açın'ın hediye ettiği minibüsü pet kuaförüne dönüştürerek, minik patilere kuaförlük hizmeti vermeye başladı.

Tıraş, banyo, tırnak bakımı ve tüy tarama gibi kuaförlük işlemleri için minibüsüyle hayvan sahiplerinin adresine giden Batum, Ankara'nın tüm bölgelerinde kapıda hizmet veriyor.

Pet kuaförü Berk Batum, hayvanlarla olan diyaloğunun bambaşka olduğunu ve bu yüzden bu işi yaptığını anlattı.

Bütün kedi ve köpekleri anestezisiz tıraş ettiğini ve anestezi için yetkisi olmadığını belirten Batum, "Genellikle bugüne kadar anestezisiz tıraş olamayan agresif hayvanları getiriyorlar. Bu işin müşteriler için en güzel tarafı kapılarına gidiyor olmam." dedi.

Bir hayvanı veterinere ya da pet kuaföre götürmenin çok zor olduğunu anlatan Batum, şunları belirtti:

"Herkesin arabası yok ve taksilerin çoğu hayvan kabul etmiyor. Hayvanların arabada midesi bulanıp kusuyor. Bunun önüne geçmenin en güzel yolu bu. Sadece apartmandan aşağı iniyor ve burada tıraş olduktan sonra rahat rahat evine gidiyor. Bu yüzden bana ulaşan insan sayısı günden güne artıyor. Bugüne kadar hep anestezi ile tıraş olan hayvanların anestezi olmadan da tıraş olabildiği görüldü aslında





Hayvan sahiplerinin ilk gelişlerinde hayvanlarının durmayacağını bildikleri için çekindiğini belirten Batum, "Bazen müşteriler benimle 'Benim hayvanımı tıraş edemezsiniz' diye iddiaya giriyor. Ben gelen hayvan dünyanın en vahşi hayvanı bile olsa korkmuyorum. Hayvanlar hisleri okuyabildikleri için bunu biliyor ve bana zarar vermiyorlar." şeklinde konuştu.

İşini severek yaptığını vurgulayan Batum, "İşim çok eğlenceli. Hayvanlarla zaman geçirmenin keyfi bambaşka. Sıfır stres bir iş. Hiçbir şekilde stresiniz yok o yüzden de çok rahat geçiyor. Kıl tüy içerisinde çalışmak belki başkalarına çok zor gelebilir ama ben hayvanları sevdiğim için herhalde benim için cennet. dedi.