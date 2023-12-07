Dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın şoförü tutuklandı

Amasya'da dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın İran uyruklu şoförü Tohıd Sadegı Kondlajı (42) tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:39
Dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın şoförü tutuklandı
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Ağrı'dan İstanbul yönüne giden Tohıd Sadegı Kondlajı yönetimindeki TIR, dün polis uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan kontrollerde ülkeye yasadışı girdikleri tespit edilen TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Öte yandan kaçak göçmenlerden 2'si, dün akşam hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istenirken kaçtı. Polisin kısa sürede yakaladığı 2 göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen TIR şoförü Tohıd Sadegı Kondlajı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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