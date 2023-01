Dr. Aylin Löle: 'Toplumsal cinsiyet temsili yetersiz'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 04:00

Okul sıralarından başlayarak, çalışma yaşamına kadar her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminden bahsediliyor. Konuya ilişkin Awen for Us adlı sosyal girişimin kurucusu Dr. Aylin Löle, reklam filmlerindeki toplumsal cinsiyet rollerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Löle, “Reklamlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini her yanıyla görebileceğiniz müthiş bir turnusol” dedi.

Reklamverenler Derneği öncülüğünde yürütülen, Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması’na göre, 2018’de açıklanan 10 yıllık eğilim ortalamasında, reklamlardaki kadın ana karakter oranı yüzde 35’ti. Bu oran, 2021’de yüzde 53’e ulaştı. Ev işleri konulu reklam filmlerindeki erkek rollerin oranı, 2019’da yüzde 8 iken, 2021’de yüzde 50’ye yükseldi.

Raporu değerlendiren Dr. Aylin Löle, “Otoritenin sesi olan erkekler, hâlâ geleneksel ve maço rollerde temsil edilirken kadınların reklamlardaki toplumsal rolleri çeşitleniyor” diye konuştu.

Cinsiyet eşitliğinde kullanılan dilin önemini vurgulayan Löle, “Sadece reklamcılar değil, reklamverenin ve yayınlayanın da temel toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık bilgilerini eğitimlerle güncel tutmalı. Cinsiyetçi dili ve düşünceyi dönüştüremediğimiz sürece, reklamlarda da bir değişiklik olamayacak” dedi.