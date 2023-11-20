Düzce'de feci kaza... Yaralılar var!
Düzce'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Düzce'nin Beyciler Mahallesi 2423. Cadde'de L.B. idaresindeki otomobil, 1707. Cadde'ye dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki pikap ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan E.A., F.M. ve B.C. yaralandı.
Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen pikap ile çarpışması yer alıyor.
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