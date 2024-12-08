Düzce'de otomobil çekiciye çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Düzce’de çekiciye arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu-Düzce sınırına yakın bir mevkiide meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine giden Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, çekiciye arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Açıkgöz ve yolcu Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K.(27) ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil de hurdaya döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Düzce #trafik kazası
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