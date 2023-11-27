Düzce'de plajdaki tesis, fırtına ve dalgalarla yıkıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına ve beraberinde oluşan dalgaların etkisiyle plajdaki tesis yıkıldı.
Akçakoca ilçesinde dün gece etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtınayla birlikte 7 metreye ulaşan dalgalar, Ceneviz Kalesi'ndeki Akçakoca Belediyesi'ne ait plaj tesisinde hasara neden oldu. Çatısı uçan tesisin ön kısmı da yıkıldı.
Kış sezonu olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı tesiste, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
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