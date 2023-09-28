E-5'te zincirleme kaza: İki İETT ile iki servis birbirine girdi!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 08:52

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:49

İstanbul Kadıköy’de D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde, iddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen 34 DL 2361 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan 34 HO 2950 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 DL 2361 plakalı İETT, aynı yönde ilerleyen 34 LAK 978 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

İKİ ŞERİT KAPATILDI

Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB’ye ait çekici çağrıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.