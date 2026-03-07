Edip Akbayram, Çankaya’da sanat dolu bir günle anıldı

Karikatürcüler Derneği ve Çankaya Belediyesi, dün, 2 Mart 2025’te yaşamını yitiren ünlü sanatçı Edip Akbayram anısına, Ankara’da bulunan Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından sanatçıların Akbayram’ı resmettikleri karikatürleri sergilendi. Daha sonra ise, “Bir Mirasın Sesi” isimli etkinlik gerçekleştirildi. Burada konuşan Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, “Edip Akbayram, özünü sözüne, sözünü özüne dönüştüren büyük bir usta. Güçlü sesini, güzelliklerin içine yayarak içinde yaşadığı topluma armağan etti. Kendi kaybını, geride bıraktığı şarkılarda kullandığı sesinin ihtişamıyla telafi etti” dedi.

Akbayram ile olan bazı anılarını anlatan Peker, sözlerini Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e teşekkür ederek noktaladı. Daha sonra, Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram sahneye çıktı. Ücretsiz olarak sunulan konsere, Akbayram ailesinin yanı sıra birçok yurttaş da katılım sağladı. Sahnede babasının sevilen şarkılarını seslendiren Akbayram, yurttaşların beğenisini kazandı.

Türkü Akbayram ve Edip Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram’a çiçek takdim eden Başkan Güner ise Akbayram için “Sevginin ve barışın sözcüsü olan, güzel günler göreceğiz umuduyla bizleri bugünlere taşıyan, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan bir büyük aydın sanatçı demokrat, yurtsever ve Cumhuriyet aydınını anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da katıldı.