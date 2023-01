Efeler Belediyesi'nde kadın istihdamının önemi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

“Marka Kent Efeler” vizyonuyla yola çıkan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eğitimden spora, sanattan sosyal çalışmalara kadar çok geniş bir yelpazede Aydın Efeler halkının hayatına dokunan projelere imza attı. Sekizincisini açtığı kitap kafelerle gençlerin ders çalışmasına ve üniversiteye hazırlanmasına aracı olan Atay, kadın istihdamı için fabrikalar açarak boş tarlalara ekim yapmalarını sağladı. Başkan Atay, kadınlara işlerinin patronu olması için çağrı yaptı. 2021 yılında 15 açılış gerçekleştiren Atay, 2022 yılında ilçeye kazandırdığı 19 merkezin kurdelesini kesip onlarca kültür sanat etkinliğine de imza atarak “Hiç kimse Efeler halkına hizmet etmemi engelleyemez” dedi.

- İstihdam sağladığınız kadınların çocukları için kreş açtınız. Kitap kafeler gibi her mahalleye kreş mi açacaksınız?

Göreve geldiğimiz günden bu tarafa üç kreş açtık. Dördüncüsünü yakında açacağız. Adnan Menderes Mahallesi’nde ise 600 çocuk kapasiteli kreş yapıyoruz. Bu mahallede, organize sanayi bölgesi var. Burada çalışan kadınlar çocuklarını evde bırakmakta zorlanıyor ve bu nedenle iş hayatına atılamıyordu. Yapacağımız kreşte, çalışan anne ve babalar çocuklarını bırakacak, akşam iş dönüşü çocuklarını alarak eve dönecek. Kadınlarımız için yapıyoruz. Kadınların huzurlu bir iş ortamını da sağlamış olacağız. Gelecek ay temelini atacağız.

ÇOCUKLAR BESLENEMİYOR

- “Çocuklar sağlıklı beslensin” diyerek süt ve beslenme yardımı yapıyorsunuz. Kaç öğrenciye destek verdiniz ?

Ekonomik durumu iyi olmayan aileler çocuklarını yeterince besleyemiyor. Onların beslenmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek her gün 2 bin 500 aileye çiğ süt veriyoruz. Boş şişeyi alıp doluyu bırakıyoruz. 4 bin 700 çocuğa beslenme kiti ulaştırdık. Çantalarına peynir, bal, reçel ve zeytin koyuyoruz. En azından sabahları daha sağlıklı besleniyorlar. Belediyecilik sadece kaldırım ve yol yapmak veya çöp toplamak değildir. Eğitime, yurttaşa ve çevreye yatırım yapmaktır.

- Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nı açtınız. Burada daha çok kadınlar çalışıyor. Başka fabrikalar olacak mı?

Efeler enginarları ile ünlü bir ilçemiz. Ama bu enginarların konservesi hiç yapılmıyordu. 6 dönüm alana enginar işledik. Şevketibostan ve enginarı konserve haline getirdik. Fabrikada çalışanların tamamı kadınlar. Kadınlar özgürleşsin ve ekonomik bağımsızlığına kavuşsun istiyoruz. Kadın varsa aile vardır. Kadınları mutlu ederseniz çocukları ve aileyi mutlu edersiniz. Kadınların daha iyi yöneteceğine inanıyoruz. Bu fabrika artık yetmiyor. Organik gıda fabrikası açacağız. Sadece organik gıdalar yetişecek. Bizim en büyük şansımız verimli topraklarımızın olması. Dünyaya satma şansımız var. Çocuklarımızın yiyeceklerini kaliteli hale getirerek anlaştığımız okullara organik gıdalardan vereceğiz.

KADINLAR ATILIM YAPMALI

- “İlçemizde boş tarla bırakmayacağız” diye, kadınlara çağrı yaparak kendi işlerini kurmalarını istediniz. Geri dönüşü nasıl oldu?

“Boş tarla bırakmayacağız, sizi patron yapacağım” dedim. Özellikle kadınlara “Bir tarla sahibiyle anlaşın size her türlü destek benden” dedim. “Tohumu, traktörü, yakıtı ve tarım ilaçlarını ben vereceğim. Ve ürünleri de satın alacağım” diyerek çağrı yaptım. Ama sadece bir kadın “Ben varım” dedi. Bu yıl bütün köyleri dolaşarak kadınlara çağrı yapıp cesaretli olmaları konusunda destek olacağım. Köylülerin, alışkanlıklarını ve üretim modellerini değiştirmeleri için cesaret veriyoruz. Kısacası, cesur, patron kadınları arıyoruz ve bir adım atmalarını bekliyoruz.

- Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı açtınız. İlgi var mı?

2019 yılında bir grup eğitimci matematik olimpiyatları yapacağını söyleyerek destek istedi. Biz destek verdik ama Efeler ilçesinde başarı sağlayamadık. Çok üzüldüm ve ilk olarak matematikte başarılı olmaları için online eğitim seti dağıtarak adım attık. Sonra Avrupa’nın en büyük ikinci açıkhava matematik parkını açtık. Matematik bilimlerin anası. Matematik parkında oynayarak bilgiye ulaşıp hayat boyu unutmazlar. Ezberlemek yerine dokunarak ve oynayarak kendileri bilgiye ulaşır ve unutmazlar. Bilime katkı olsun. Parkımız çocukların gelecekte bilgiye ulaşmasında kolaylık sağlayacak.

"ZEHİR SOLUYORUZ"

- Aydın bölgesi Jeotermal Enerji Santralların (JES) etkisi altında. Belediye olarak nasıl mücadele veriyorsunuz?

Aydın havzasında çok fazla JES için kuyu kazma izni verildi. Nazilli’ye doğru olan kısmında iki tane JES var. Valilik binasının iki kilometre arkasında JES açma girişimi oldu. Aydın’ın en büyük ilçesinin dört bir tarafı jeotermal çukurlarla dolu. Zehir soluyoruz. Hidrojen sülfür diye zehirli gaz var. Bu gazın 20 miligramın üstü insanların ölümüne neden oluyor. Çocuklar her sabah çürük yumurta kokusu ile uyanıyor. Normal olmadığını ispatlamak için 90 bin dolara bu gazı ölçen cihaz aldım. Cihazla her gün ölçüm yapıyor ve belediye sitesinde yayımlıyoruz. Bu gaz, astım ve koah hastalarını daha çok etkiliyor. Sonuçların 420 olduğu zaman oldu. Elektrik üretimine karşı değilim. Ben vahşice üretilmesine karşıyım. Hayatları boyunca hastalıklarla yaşamasına neden olacak bir üretime karşıyım. Bana CEO’lar gelerek JES’lere neden karşı olduğumu sordu. Ben onlara, “Size havuzlu villa yapacağım, çocuklarınızla birlikte gelip oturun” dedim. Zararı yoksa. “JES’le yaşayın” dedim. Olur mu diye tepki gösterdiler. Sigara içmeyen insanların dudak kanserinden öldüğünü biliyoruz. Bu tesisler, doğayı, insanı, hayvanı, bitkileri etkiliyor. Patronlar kâr edecek bahanesiyle Efeler halkına kimsenin zehirli gaz solutmaya hakkı yok. İnsanların üretim yaptığı zeytin, incir, buğday ve hayvanları zehirli gaz ile karşı karşıya kalmak zorunda değil. Patronlar her yerde elektrik üretir, para kazanır. Ama dünyanın en kaliteli zeytini burada. En kaliteli inciri burada. Doğanın bize verdiği bu güzelliği üç tane patronun JES’lerle yok etmesine asla izin vermeyiz. Sonuna kadar karşı duracağız.

MARKA ŞEHİR OLACAK

- Tralleis antik kentindeki kazı çalışmalarını üstlenmek için talipsiniz. Bakanlık size burayı verecek mi?

1930 yılında yapılmış. Bir tek çivi çakılmadan buğday ambarı yapılmış. Bu değeri gün yüzüne çıkarmak için ben hazırım. Sanat ve kültür merkezi yapmayı planlıyorum. Toplum bu önemli merkezi görmeli. Şu anda çalışmalarla çok az bir kısmı çıkarıldı. Tiyatrosu, mağaraları, birçok yeri yerin altında. Kazı çalışmaları bakanlık tarafından bize devredilirse, hemen birkaç yıl içinde bunu gün yüzüne çıkaracağız. Şu andaki çalışmayla 90 yıl sonra falan ancak gün yüzüne çıkarılacak. Biz talibiz. Resmi olarak başvuru yaptık. Restore ettiğimiz zaman turist gelecek. Marka şehirlerde tarihi dokuyu gün yüzüne çıkararak toplumla birlikte yaşamasını sağlamamız gerekir. Bir şehri marka şehir yapabilmeniz için bir alanda gitmeniz yetmiyor. Kültür sanatta, sporda, müzik ve eğitimde her alanda yükselmeniz gerekiyor. Projelerde Efeler’in marka kent olabilmesi için tarihi ve kültürel dokunun yanı sıra tarımı korumamız gerekiyor.

"HERKESİN EŞİT EĞİTİM ALMA HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

- Belediye hizmetlerinin yanı sıra eğitime önem veriyorsunuz. İlçede kitap kafeler açtınız. Bu fikir nasıl oluştu. Öğrencilerin ilgisi nasıl?

Eğitim bizim için önemli. Her çocuğun eğitim acısından şansa ihtiyacı var. O şansı yakalayabilmeleri için de ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar için dershane açtık. Dershaneye giden çocuklardan bazılarının fen lisesini kazanmasına aracı oluyoruz. 68 Anadolu lisesini kazanan öğrenciler oldu. Bizim için gurur verici.

Dershane dışında ilçeye kitap kafeler açmaya karar verdik. Çünkü ilçemizde öğrencilerin sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışacakları bir alan yoktu. Açtığımız kitap kafelerin örneği Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Herkesin eşit eğitim alma hakkı olduğuna inanıyoruz. Sekizinci kitap kafeyi açtık. Her mahalleye kitap kafe yapmaya kararlıyız. Haftaya dokuzuncuyu açıyoruz. Her ay bir kitap kafe açacağız. Eğitime verdiğimiz hizmetler devam edecek. Bugünkü şartlarda çocuklar kitap okuma, ders çalışma haklarının elinden alındığı, beyinlerinin yıkandığı, tüketim ekonomisinin ön plana çıkarıldığı bir ortamdan kurtarmak için açtık. Değerlendirilmiş olmasını önemsiyoruz.

Geleceğimiz olan çocukların bilgiye erişmeleri gerekiyor. Bilgi sahibi olan insanın toplumu daha iyi yöneteceğine inanıyoruz. Biz onlara bu ortamları sağlıyoruz ama onlar da bunu iyi değerlendiriyor.

