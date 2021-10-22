Efeler Şehir Tiyatrosu yeni yetenekler aranıyor
Efeler Belediyesi’nin sanat yuvası Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) Tiyatro Atölyeleri yeni yetenekler arıyor.
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri genç ve yetişkin grupları 2021-2022 dönemi başvuruları devam ediyor. Atölyelere katılmak isteyenler başvurularını, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne yapabilecekleri gibi, Efeler Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına kurulan stantlardan da gerçekleştirebilecek. Yetişkin ve genç grupların sınavla belirleneceği atölyelere katılmak isteyenlerin başvurularını almak ve EBŞT hakkında Efelerlileri bilgilendirmek amacıyla Uğur Mumcu Parkı ile Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önüne stant kuruldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, mesai saatleri içinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde başvuruların devam ettiği bildirilirken 13.00-17.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Parkı ve 17.00-21.00 saatleri arasında Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önüne kurulan stantlardan da başvuru yapılabileceği aktarıldı. Tiyatro Atölyelerine başvurmak isteyenler için son tarih 28 Ekim 2021 Perşembe günü olarak açıklandı.
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