Efeler tarımsal ürün fabrikası açıldı: Yalnızca kadınlar çalışacak!

17 Mart 2022 Perşembe, 10:36

Aydın'da Efeler Belediyesi'nin yüzde 100 kadın emeğiyle çalışacak Tarımsal Ürün Fabrikası’nın açılışı gazeteci Özlem Gürses’in sunumuyla yapıldı. Tepecik Mahallesi’nde 1200 metrekare kapalı alan üzerine kurulan çok amaçlı gıda üretim fabrikasının açılışına Efeler halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Hayatın içinde birçok eşitsizliğe maruz kalan kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve kadınlar için fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen Efeler Belediyesi, şimdi de yüzde 100 kadın emeğiyle faaliyet gösterecek olan Tarımsal Ürün Fabrikası’nı açtı. Emekçi kadınların, Efeler’in yöresel ürünlerini kendi elleriyle işleyerek ekonomiye katkı sağlamasını hedefleyen Tarımsal Ürün Fabrikası’nın açılışını Efeler Belediyesi’nin kadın dostu belediye başkanı Mehmet Fatih Atay gerçekleştirdi.

Açılışta kadınlara seslenen Başkan Atay, “Sizler idolümüzsünüz bizim. Çünkü bir kadın olarak nelerin başarılabileceğini bu topluma gösteriyorsunuz. Ben seçimden önce verdiğim sözleri bir bir yerine getirmek için çaba sarf ediyorum. Ben ayrımcılık yapan bir belediye başkanıyım. İki kesime ayrımcılık yapıyorum: Birincisi gençler ve çocuklar, ikincisi ise kadınlar. Bir erkek olarak kadınlara ayrımcılık yapmaya devam edeceğim. Siz hak ettiğiniz değeri alana kadar belediye başkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım. Güçlü kadın istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Güçlü bir kadın olabilmek için üretken olmak, bağımsız olmak gerekiyor. Özgürlüğünüzün olması gerekiyor, geçiminizi sağlamanız gerekiyor. İşte burada, 200 civarı işçi kardeşimiz çalışacak. Kadınlar üretecek, bu fabrikada işleyeceğiz ve para da kazanacağız” dedi.

Atay sözlerine “İnanıyorum, iddialı konuşuyorum, Efeler Belediyesi bütçesinin yarısı kadarını iki yıl içerisinde bu fabrikadan kazanacak. Gideceksiniz köye, tarlalar kiralayacaksınız. Size söz veriyorum tohumu, fidesi, gübresi, traktörü ve hatta akaryakıtı yani mazotu da benden; elde ettiğiniz ürünleri de peşin olarak alacağım söz veriyorum size. Patron olmaya var mısınız?” diyerek devam etti.

Efeler Belediyesi’nin çok amaçlı gıda üretim fabrikasında, belediyeye ait tarım arazilerinde hasadı yapılan ürünler kadın çalışanların emeğiyle ve özel makinelerde ileri işlemden geçerek işlenecek. Fabrikada üretilecek enginar ve şevketibostan konserveleri, domates ve biber salçaları, çeşitli yemek sosları ve reçeller sofraları dolduracak.

KİMLER KATILDI?

Fabrikanın açılışı; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile eşi Güneş Atay, CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Parti Meclis Üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İYİ Parti Genel Bşk. Yrd. Berna Sukas, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Suzan Yücel Milli, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kıbrıs Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KÖY-KOOP İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, oda başkanları, sendika dernek yöneticileri ve muhtarların katılımıyla yapıldı.

