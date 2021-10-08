Efeler’e 'Matematik ve Bilim' parkı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyan matematik ve bilim parkı hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nın ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayarak “Hayatın her alanında matematik var. Bilimlerin anası, temeli matematik. Bazı ülkelerde yazılım çok öne geçti. O ülkelerde 0-5 yaş arasında çocukların matematikle buluşmasına imkân sağladılar ve bugün yazılım alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri haline geldiler. Hepimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse biz de ülkece bunu yapabiliriz” diye konuştu. Başkan Atay, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu park, onların temel eğitimlerine katkı yapmaya yönelik en büyük hizmet diye düşünüyorum. Gençlerimizin buraya bakarken ileride bilim adamı olabilecekleri, Nobel ödülü alabilecekleri yönünde hayaller kurmalarını istiyoruz. Gelecekte ülkeyi yönetecek olan çocuklarımıza bir ışık olmak, yol göstermek istedik” diye konuştu.
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