Efeler'de 4'üncü kitap kafe açıldı

18 Şubat 2022 Cuma, 05:44

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ata Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4'üncü Kitap Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Gelecek neslin bilgiyle donanmış nesiller olması için gerekli alanları ve şartları oluşturmaları gerektiğini belirten Başkan Atay, “Ülkemizi yönetecek olan çocuklarımızın bilgili olmalarını istiyoruz. Uğur Mumcu’nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmalarını istemiyoruz. Bilgi sahibi olup fikir sahibi olmalarını istiyoruz. Gençlere bu olanağı sağlayacak mekânlar yapmamız gerekiyor. Seçimden önce verdiğimiz sözlerin birini daha yerine getiriyoruz” diye konuştu. Atay, “Çocuklarımız, gençlerimiz burada her tu¨rlu¨ olanaktan yararlanabilecekler. Sanayi esnafı kardeşlerim, çocuğunuz okuldan çıktıktan sonra burada ders çalışacak siz de işten çıktıktan sonra onu alıp evinize gideceksiniz. Boş zamanında çocuğunuz burada hem sosyalleşecek hem eğitimine devam edecek hem de bilgi eksikliğini giderecek. Her mahallede hem kitap kafe hem de hanımevi açacağım. Size verdiğim sözleri yerine getirmeye devam edeceğim” diyerek eğitim için yatırımlarına devam edeceğini söyledi.