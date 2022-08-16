Efes Selçuk sokakları kadınlara emanet
İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi bir ilk gerçekleşerek kadın süpürgeciler temizlik çalışmalarına başladı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İstasyon Meydanı’nda kadın süpürgecilerle bir araya gelerek, onları işe uğurladı.
Efes Selçuk Belediyesi, kent sokaklarını kadınlara emanet etti. Kent genelinde her zaman temizlik çalışmalarına önem veren Başkan Sengel, süpürgeleriyle tertemiz yapacak kadınlarla bir araya gelerek, kadın süpürgecilere çok güvendiğini söyledi.
Kadınlar bir araya geldiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Sengel; “Kadınıyla erkeğiyle herkesin her şeyi başarabildiği kent Efes Selçuk'un sokakları da kadınlara emanet. Tertemiz bir Efes Selçuk için hep birlikte el ele...” notuyla paylaştı.
Efes Selçuk sokaklarını süpürgeleriyle temizleyecek kadınlar; “İşin kadını erkeği yoktur. Temiz bir Efes Selçuk için hep birlikte el ele çalışacağız” dediler.
Kadınıyla erkeğiyle herkesin her şeyi başarabildiği kent Efes Selçuk'un sokakları da kadınlara emanet. Tertemiz bir #EfesSelçuk için hep birlikte el ele... pic.twitter.com/XLQmLdZk1R— Filiz Ceritoğlu Sengel (@filizceritoglu) August 16, 2022
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