Efes Selçuk sokakları kadınlara emanet

16 Ağustos 2022 Salı, 17:25

Efes Selçuk Belediyesi, kent sokaklarını kadınlara emanet etti. Kent genelinde her zaman temizlik çalışmalarına önem veren Başkan Sengel, süpürgeleriyle tertemiz yapacak kadınlarla bir araya gelerek, kadın süpürgecilere çok güvendiğini söyledi.

Kadınlar bir araya geldiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Sengel; “Kadınıyla erkeğiyle herkesin her şeyi başarabildiği kent Efes Selçuk'un sokakları da kadınlara emanet. Tertemiz bir Efes Selçuk için hep birlikte el ele...” notuyla paylaştı.

Efes Selçuk sokaklarını süpürgeleriyle temizleyecek kadınlar; “İşin kadını erkeği yoktur. Temiz bir Efes Selçuk için hep birlikte el ele çalışacağız” dediler.