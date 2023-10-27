Efes Selçuklu kadınlar Zübeyde Hanım’ın huzurunda

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:16

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:16

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında düzenlediği ‘Biz Bize Gezileri Cumhuriyet Gezisi’ devam etti. Etkinlikler kapsamında Efes Selçuklu kadınlar Karşıyaka’da bulunan Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret ettiler. Ziyarete Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı.

“CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAK KADINLARLA BİRLİKTEYİZ”

Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarında Efes Selçuklu kadınlarla bulunmanın ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Sengel; “Burada olduğumuz için gurur duyuyorum. Cumhuriyetin biz kadınlara bahşettiği haklar var. O anlamda da şunu söylemek gerekiyor ki; Seçme ve Seçilme Hakkı’nı kullanan bireyler olarak ve Cumhuriyetin değerleriyle birlikte belediye başkanı olmuş bir kadın olarak ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkan, bundan sonraki nesillere de aktaracak olan kadınlarla birlikteyiz. Çünkü her şey kadınla başlar. Yaşamın içerisinde olmak, aynı zamanda gelecek nesilleri yetiştirmek, onlara doğruyu göstermek ve Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek en önemli değer diye düşünüyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ ATATÜRK’ÜN İZİNDEN YÜRÜYECEK”

Geziye katılan Efes Selçuklu kadınlardan Münevver Karadayı; “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nı veren, attığımız her adımda izi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığına binlerce kez teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın olarak Atatürk’e minnet duyduklarını belirten Pervin Dal; “İlk defa buraya geliyorum. Çok mutluyum. Zübeyde Hanım’a böyle bir evlat yetiştirdiği için ne kadar dua etsek azdır. Bu geziye Başkanımızla katılmak daha da güzel” dedi.

Cumhuriyet Gezisi sebebiyle Başkan Sengel’e teşekkür eden Zerrin Koçer; “Ne mutlu bizlere ki; Atatürk gibi bir lider Türk Ulusu’na nasip oldu. Bir kadın olarak en büyük dileğim evlatlarımızı Atatürkçü yetiştirmek ve o evlatların ülkemize sahip çıkmasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Gelecek nesillerin Atatürk’ün izinde yürüyeceğini belirten Safinaz Çilingir ise “Bu geziyi düzenleyen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Zübeyde Hanım’ın kabrini ziyaret etmek beni çok gururlandırdı. Onun yetiştirdiği bir evladın arkasında gitmek, bizi daha çok gururlandırıyor. Çocuklarımızın ve torunlarımızın Atamızın izinden en iyi şekilde yürüyeceğine eminim. Ne mutlu bize ki, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz” sözlerini kullandı.