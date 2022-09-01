Efes Selçuk’un kurtuluşunun 100. yılı Efest ile kutlanacak
Efes Selçuk’un kurtuluşunun 100. yılı “Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet” sloganıyla düzenlenecek olan EFEST 52. kez kapılarını açacak. Kurtuluş günü olan 8 Eylül’de düzenlenecek etkinliklerle kurtuluş coşkusu kentin her noktasına taşınacak.
İzmir’in Efes Selçuk ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Festivaller kenti Efes Selçuk’un kentin kurtuluşuna atfedilen ve bu yıl 52. kez kapılarını açacak olan EFEST ile kurtuluş coşkusunu kültür ve sanat ile kentin yayacak. EFEST, 6-7-8 Eylül tarihlerinde “Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet” sloganıyla sanat severleri ağırlayacak.
6 Eylül Salı günü saat 18.30’da belediye hizmet binası önünden hareket edecek EFEST KORTEJİ ile başlayacak olan festivalde; üç gün boyunca müzik, performans, kültür sanat, gastronomi, hobi atölyeleri, çocuklar etkinlikleri, tiyatro- drama atölyeleri gibi etkinlikleri İlham Veren Kentin sokaklarına taşıyacak. Festival süresince Efes Selçuk’un yerel sesleri performanslarını sunacak, çocuklar için eğlenceli, eğitici atölyeler düzenlenecek, Efes Selçuk’un zengin mutfak kültürü katılımcılara tanıtılacak.
KURTULUŞ COŞKUSU YENİ TÜRKÜ İLE YAŞANACAK
Her yaştan katılımcının kendine dair bir şeyler bulabileceği EFEST’İN ilk gününde atölye ve performansların yanı sıra saat 21.00’de Pazar Yeri Ana Sahne’de Betül Demir sahne alacak. 7 Eylül Çarşamba saat 21.00’de ise Necati ve Saykolar Pazar Yeri’nde sahne alacak. Efes Selçuk’un kurtuluşunun 100. Yılı olan 8 Eylül’de ise kurtuluş coşkusu farklı kuşaklara hitap eden Yeni Türkü’nün konseri ile yaşanacak. Festival süresince üç gün boyunca Eski Hükümet Konağı alanında 17.00- 23.00 saatleri arasında çocuklar için çocuk oyunları ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca yöresel yemek tadımları, hediyelik eşya stantları ve sokak sanatçılarının performanslarının da festival programında yer alacak.
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