'Efsane indirim' vaadiyle dolandırıcılık: Başsavcılık soruşturma başlattı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:27

Güncelleme: 11.12.2024 - 13:28

Ankara'da bir kişi, efsane indirimlerden faydalanmak amacıyla internet sitesinden çamaşır makinesi siparişi verdikten sonra ürünü gelmeyince dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Göksel Tuzcu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 30 Kasım'da indirimli alışveriş fırsatını değerlendirmek için bir internet sitesi üzerinden çamaşır makinesi siparişi verdiğini ve ürünün bedeli olan 15 bin 381 lirayı firmaya ait banka hesabına aktardığını belirtti.

Dilekçedeki beyana göre Tuzcu, kısa bir süre sonra sipariş durumunu öğrenmek için internet sitesine girdiğinde, siparişinin iptal edildiğini gördü. Firmanın internet adresine e-posta göndererek durumu sorgulayan Tuzcu, hiçbir yanıt alamadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Ticaret Odası kayıtlarından firmanın adresini bulan Tuzcu, verilen adrese gittiğinde böyle bir firma olmadığını gördü. Göksel Tuzcu, bunun üzerine dolandırıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"BAŞKA KİMSE MAĞDUR OLMASIN"

Tuzcu, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yüzlerce kişinin aynı durumdan mağdur olduğunu söyledi.

İnternet sitesinde belirtilen hesap numarasına ödemeyi gerçekleştirdikten sonra firmanın iletişim adreslerine de ulaşamadığını ifade eden Tuzcu, firmanın Ankara Ticaret Odası kayıtlarında adresi bulunduğunu ancak verilen adrese gidildiğinde böyle bir firmanın olmadığını öğrendiğini anlattı.

Tuzcu, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şikayetçi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara savcılığına suç duyurusunda bulundum. Benim gibi birçok kişi de bu başvuruyu yapmıştır. Mağdurlar olarak WhatsApp grubu kurduk. Ayrıca internet sitesi incelendiğinde bir dolandırıcılık sitesi olduğu mutlaka anlaşılacaktır. Konunun araştırılarak firmanın kaydının silinmesini ve internet sitesinin kapatılmasını istiyoruz. Bizim düştüğümüz hataya başkaları düşmesin. Başka kimse mağdur olmasın."

Tuzcu, yetkililerden dolandırıcılık olayının bir an önce aydınlatılmasını ve benzer tuzakların önlenmesini talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.