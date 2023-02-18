Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.96 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2023-02-18
Saat:20:32:58 TSİ
Enlem:35.893 N
Boylam:25.359 E
Derinlik:7.96 km
Detay:https://t.co/aNLm1Edsae@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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