Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 21:30

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 21:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.96 km olarak ölçüldü.