Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 21:30
Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.96 km olarak ölçüldü.


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