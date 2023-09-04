Ege için fırtına uyarısı
Eylül ayıyla beraber sonbahara giren Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. İzmir’de de salı ve çarşamba günü gökgürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Hava sıcakları mevsim normallerine gerileyen Ege Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken iç bölgelerde yerel sağanak yağışlar ve gökgürültü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji’nin verilerine göre; Manisa ve Balıkesir illerinin doğusunda kuvvetli ve kısa süreli yağışlar etkili olacak. Kurum, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
KUZEY EGE’DE FIRTINA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ederken, fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.
İZMİR İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Sıcaklığın 23 dereceye kadar düşeceği İzmir’de de yarın (salı) ve çarşamba günü içinde gökgürültü sağanak yağış uyarısı veren Meteoroloji, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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