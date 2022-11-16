Ege için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı!
Meteoroloji; Ege bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi başta olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyurdu.
Açıklamada perşembe günü rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege’de de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini belirten Meteoroloji, “Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Video Haberler
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri