Ege için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi başta olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyurdu.

Açıklamada perşembe günü rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege’de de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini belirten Meteoroloji, “Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.