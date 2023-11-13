Ege illeri sular altında

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:14

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir’in de olduğu birçok kent için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Menemen ilçesinde de yine yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çeşme ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir evi su bastı. Trafikte bulunan sürücüler ile esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

15 TATİLCİ KURTARILDI

Muğla’nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi. Çanakkale'de etkili olan sağanak Kepez Çayı’nın taşmasına neden oldu. Taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi.