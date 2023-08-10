Ege Üniversitesi’nde sağlıkçıların iş bırakma eylemi sürüyor
Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şubesi üyeleri toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarının ödenmesi için iş bırakma eylemleri sürdürüyor.
Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi’ne üye işçiler, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacakları için pazartesi günü başlattıkları iş bırakma eylemlerine dördüncü günde de devam ettiler.
Pazartesi ve salı günü yarım gün dün ve bugün ise tam gün iş bırakan işçiler, her gün Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelerek "İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için birleşin" yazılı pankart açıyorlar.
"EMEK SARF ETTİK, KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"
Eylemlerinin dördüncü günü olan bugün hastane yönetimiyle görüştüklerini belirten Sağlık-İş İzmir Şube Mali Sekreteri ve İşyeri Temsilcisi Nazım Özkan, "Az önce Mehmet Ersan hoca maliye bakanlığından yüklü bir miktar para çıkacağını ve hastane kasasında bulunan 26 milyon ile birlikte paraya dokunulmadan sizlerin hesaplarınıza aktaracağım dedi. Biz sizlere verdiğimiz sözleri yemeyeceğiz para tek sefer de yatacak. Gelen para ödemelere yeter yetmez bilemiyoruz. Yine buradayız para gelince eğer tamamına yetmez ise eylemlerimiz kaldığı yerden devam eder. Örneğin eğer arkadaşımızın alacağı ücret 60 bin lira ve 59 bin lira yatarsa o bin lira için bile eylem yapacağız vazgeçmek yok. Yarın yine buradayız. 8 ay burada çalıştık karşılığını istiyoruz başka Bir şey istemiyoruz" dedi.
İşçiler eylemlerine yarın sabahtan itibarende devam edecekler.
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