Ege’de korkutan tablo: Vaka sayıları hızla yükseliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüsteki haftalık vaka sayılarında Ege’deki iller ilk sıralarda yer aldı. Tabloda İzmir, Aydın ve Muğla’da bir önceki haftaya göre yaşanan yükseliş dikkat çekti.

İZMİR / Cumhuriyet
10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:05
Ege’de korkutan tablo: Vaka sayıları hızla yükseliyor
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca: “25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli” ifadelerine yer verdi.

Her yüz bin kişideki vaka sayılarına göre listelenen tabloya göre üçüncü sırada yer alan İzmir’de pozitif vaka sayısı 68.54’ten 232.30’a, dördüncü Aydın’da 59.42’den 207.67’ye, beşinci Çanakkale’de 462.10’dan 594.04’e, altıncı Muğla’da ise 58.85’ten 188.25’e yükseldi.

Ege Bölgesi genelinde sayıların geçtiğimiz haftalarda yüksek seyrettiği Çanakkale’de artış oranı 132.03 ile nispeten az kalırken, İzmir’deki artış oranı binde 254.76, Aydın’da 148.25, Muğla’da ise 129.40 olarak ölçüldü.  


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