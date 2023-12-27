Ege'de yılbaşı eğlenceleri iptal edildi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:04

Ege Bölgesi'nde birçok belediye gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinliklerini, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

Muğla'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla 1 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm açılış, konser ve etkinlikleri iptal edildiğini açıklarken "Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da "Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" diyerek belediye bünyesinde gerçekleşecek olan tüm etkinlik ve konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle 26 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan tüm eğlence programlarımız ve etkinliklerimiz ile yeni yıl konserimizi iptal ettik. Şehitlerimiz ateşi yüreğimize kor gibi düştü. Yasını tuttuğumuz kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz” ifadesini kullandı.

KEMERALTI’NDAKİ YENİ YIL ETKİNLİKLERİ DE İPTAL

Tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından 24-25-26 Aralık tarihlerindeki konser, eğlence, kutlama programlarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı esnafına destek olması için planlanan üç günlük yılbaşı şenliğinin de iptal edildiğini duyurdu. Başkan Tunç Soyer “Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Halkımızın da aynı hassasiyet içinde olduğundan eminim. Dilerim bir daha böyle acılar yaşanmasın” dedi.

Şehit haberleri sonrası İzmir'de de Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajı yayımlayarak, tüm etkinlik ve konserlerin iptal ediliğini açıkladı.

Bornova Belediyesi ise "Yastayız" başlıklı bir açıklama yaparak, "Bu hafta düzenlenmesi planladığımız tüm kültür sanat etkinliklerimizi iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Karabağlar Belediyesi de sosyal meyda hesaplarında yaptığı açıklamada, "Yastayız. Değerli Karabağlarlı hemşehrilerim; 12 kahraman vatan evladımızı şehit vermenin derin acısını milletçe yaşıyoruz. Şehitlerimizinin acısının yüreklerimizi dağladığı bu günlerde, düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir" denildi.