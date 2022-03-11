Ege'nin ot kültürü bu festivallerde

11 Mart 2022 Cuma, 06:14

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11.si düzenlenen, Ege’nin enfes otları ve onlarla yapılan birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali 24-27 Mart tarihleri arasında yapılacak. Dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması, evelik otu olarak da bilinen “Labada” otu. Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek. Festival korteji ise 25 Mart günü yapılacak.

Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik hazırlandı. 26 Mart Cumartesi akşamı pop müziğinin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da konser verecek.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Alaçatı Ot Festivali’nin bir “sevgi ve onarma köprüsü” olduğunun altını çizdi. Başkan Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Alaçatı Ot Festivali hiçbir zaman sadece bir yemek festivali olmadı. Doğadan koparılmış, betonlar arasına hapsolmuş, bedenlerini ve ruhlarını iyileştirmeye çalışan insanlığın önemli bir kaçış noktasına dönüştü.”

ACI OT FESTİVALİ

Bodrum Acı Ot Festivali’nin dördüncüsü bu yıl Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle 12-13 Mart tarihlerinde Ortakent Yahşi’de yapılacak. Festival alanında 250 adet stant ve kadınların evlerde hazırladığı 30 adet de el sanatları standı mevcut. Festival süresince yöresel sanatçılar, yöresel halk oyunları gösterileri ve konserleri yapılacak. Konser ve gösteriler haricinde bu yıl ilk kez Yahşi sahilde konser gerçekleştirilecek.

Festivalin her iki gününde şefler mutfak performansları gerçekleştirecek. Bodrum Halk Eğitim kursundaki kadınlar ise hazırladıkları Bodrum yöresine ait bindallıların sergisini yaparak katılımcılara tanıtacak. Yine festivalde tarih uzmanı Zeynep Atılgan’ın “Mis Gibi Müsgebi Resim Sergisi” yer alacak. Bunun haricinde Bodrum’un doğal otları, zeytin ve zeytinyağı festival süresince stantlarda yer alacak. Burada ilk adımı atılacak olan “Bodrum’un Neyi Meşhur Kampanyası” başlatılacak.