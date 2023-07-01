Eğirdir’de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Isparta’nın Eğirdir İlçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Kerem Uzuntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi önünde bulunan kavşakta, önceki gün saat 21.00 sıralarında İ.Ö. hakimiyetindeki 03 AAR 242 plakalı otomobil, Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Kavşağı’nda babası ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Kerem Uzuntepe’ye (6) çarptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne kaldırılan Uzuntepe’nin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü İ.Ö gözaltına alındı.
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