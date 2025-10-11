Eğitim Sen’den Dalaman'da emekli öğretmene yönelik şiddete protesto

Eğitim Sen Dalaman Temsilciliği, emekli öğretmen Hatice Akbal'a yönelik şiddeti Dalaman Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamayla protesto etti. Burada yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıldır Dalaman’da çeşitli okullarda görev yapan, öğrencileri ve velileri tarafından sevilen, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı mücadele etmiş bir eğitimci olan emekli öğretmen Hatice Akbal’ın S.Y. isimli kişi tarafından ağır bir şiddete maruz kaldığı belirtildi. Sendika adına açıklamayı okuyan Mehmet Yılmaz, şunları söyledi:

"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin, hastalıklı bir kişilik göstergesidir, çirkindir, ahlaki bir sorundur ve asla kabul edilemez. S.Y.’yi bu çirkin saldırıdan dolayı kınıyoruz. Kadınlar evde, işte, okulda, sokakta erkek şiddetine maruz bırakılıyor. Bu tekçi, gerici ve cinsiyetçi politikalarla oluşturulan ahlaki çöküntüdür. Meslektaşımıza yapılan saldırı yalnızca bireysel bir olay değil, toplumsal değerlere yönelmiş bir tehdittir. Olayı bir ‘yaralama’ olarak değil, kadına yönelik hayatı tehdit eden çirkin bir saldırı olarak görüyoruz."

Tüm kadınlara ve eğitim emekçilerine yönelik saldırılara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Yılmaz, "Arkadaşımız yalnız değildir. Şiddetin karşısında Dalaman’daki tüm duyarlı yurttaşları, kitle örgütlerini ve kamuoyunu örgütlü tutum almaya çağırıyoruz" dedi.

Hatice Akbal ise "Bize güç veren şey örgütlü olmak. Bugün bana yapılan yarın başkasına da yapılabilir. Biz güçlü olmak zorundayız" dedi.