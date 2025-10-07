Eğitim-Sen'den lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi çalışmalarına tepki

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Üniversiteler Şubesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın, başarılı öğrencilerin lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilmelerine imkan tanıyacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklamasına tepki gösterdi.

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez, ANKA Haber Ajansı'ndan Kerim Uğur'a yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın üniversitelerde eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Körükmez, yaz döneminde açılacak derslerle 3 yılda mezuniyetin mümkün kılınmasının, öğrencilerin öğrenme süreçlerini zayıflatacağını belirterek, "Öğrencilerin bu öğrendiklerini sindirmesi, kullanabilmesi, farklı kaynaklardan okuma yapılabilmesi, bir süzgeçten geçirebilmesi için yeterli süre değildir. Dolayısıyla eğitimin kalitesinde bir düşüş bekleriz" dedi.

"ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI VE KAYNAKLAR YETERSİZ"

Avrupa’daki üniversitelerde 3 yıllık lisans uygulamasının, Türkiye için örnek teşkil edemeyeceğini söyleyen Körükmez, öğretim üyesi sayısı ve kaynakların yetersizliğine dikkat çekti.

Körükmez, "Bizde 5 öğretim üyesi ile 6 öğretim üyesi ile 8-10 öğretim üyesi ile bir lisans programı ve hatta lisans üstü programlar yüksek lisans ve doktora sürdürülmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Yaz aylarında yürütülecek ders programlarının, öğretim üyelerinin araştırma ve yayın faaliyetlerine ayırdığı zamanı da olumsuz etkileyeceğini ifade eden Körükmez, üniversitelerin fiziki koşullarının da bu uygulamaya uygun olmadığını belirtti. Körükmez, "Sınıflarda Haziran ayından hatta bazen Mayıs ayından itibaren ders yapmak zorlaşmaktadır. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos aylarında bu sınıflarda ders yapmak fiziki olarak mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı.

Yeni düzenlemenin gençleri daha erken iş hayatına yönlendirmeyi amaçladığını ancak bunun eğitimin niteliğini düşüreceğini dile getiren Körükmez, "Hem öğretim üyesinin hem öğrencilerin eğitimden, araştırmadan, yayından, yayınlarından hasar alacağı bir program bu ve dolayısıyla herhangi bir eğitime faydası, gençlere faydası, araştırmaya, bilime faydası veya kamusal bir faydası olduğunu düşünemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Körükmez, YÖK’ün bu düzenlemeyi yeniden değerlendirmesini ve geri adım atmasını beklediklerini sözlerine ekledi.