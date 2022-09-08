Eğitim-Sen MEB önünde açıklama yapacağını duyurmuştu: Sendika merkezi abluka altında
Eğitim-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı önünde, taleplerini dile getirmek için basın açıklaması yapacağını duyurmasının ardından çevik kuvvet polisleri sendika genel merkezini ablukaya aldı.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla saat 15.00'te MEB önünde taleplerini dile getirmek için açıklama yapacağını duyurdu. Çevik kuvvet polislerinin ise sendika genel merkezini ablukaya aldığı ve binadan çıkışları engellediği öğrenildi.
Eğitim-Sen'in önceki gün yaptığı çağrıda şunlar kaydedilmişti:
"Tüm illerden şube başkanlarımızın ve Ankara kitlesinin katılımı ile 8 Eylül 2022 saat 15.00'te MEB önündeyiz. Ankara'daki tüm eğitim emekçilerini bekliyoruz Birleşirsek kazanırız!
ÖMK iptal edilsin!
Kariyer hiyerarşisine hayır!
Eşit işe eşit ücret!"
CHP'Lİ KAYA'DAN TEPKİ
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından Eğitim-Sen'in engellemesine tepki gösterdi. "Soylu'yu kınıyorum" diyen Kaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Öğretmenlerin haklı taleplerini açıklamalarına dahi tahammülü olmayan; polise engeleme ve müdahale talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kınıyorum. Eğitim-Sen'in haklı taleplerinin yanındayız..."
Öğretmenlerin haklı taleplerini açıklamalarına dahi tahammülü olmayan; polise engeleme ve müdahale talimatı veren @TC_icisleri Bakanı @suleymansoylu'yu kınıyorum.— Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) September 8, 2022
Eğitim Sen/@egitimsen'in haklı taleplerinin yanındayız...@herkesicinCHP @kilicdarogluk#ogretmenlercozumıstıyor https://t.co/rDcbZlSUBu
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