Eğitimciler: Tüm okulları medreseleştirmeye çalışıyorlar

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitim nöbetinin dördüncü gününde gazetemize açıklamalarda bulundu. Öğretmeni mesleki olarak tasfiye etmeye çalışan bir dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Özbay, “Külliyede hazırlanan bir meslek kanunu meclise getirdiler. İki gün komisyonda görüşüldü. Geldiği gibi çıktı. Kanunun içerisinde Atatük’ün, Cumhuriyetin adı yok” dedi. Özbay, AKP’nin amacının, “Eğitimde gerici, piyasa ihtiyacına uygun, itaat eden insanlar yetiştirmek” olduğunu vurguladı. Özbay, “Salı günü yurttaşlarımızı davet ediyoruz. O gün Birinci Meclis’e yürüyüşümüzü başlatacağız” çağrısını yaptı. Teklifin ilk imza sahibi ve komisyon sözcüsü AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in komisyondaki konuşmasında, Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabından söz ettiğini anımsatan Özbay, “Topçu, ‘Milli mekteplerimiz medreselerdir’ diyor. Harf Devrimi için ‘Osmanlı’nın kalbine saplanan hançerdir’ diyor. Şimdi tüm okulları medreseleştirmeye çalışıyorlar. Bu, yalnızca öğretmenlere yapılan bir saldırı değil, Cumhuriyetin değerlerine ve yetişecek nesillere yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

