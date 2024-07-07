Eğitimciler: Tüm okulları medreseleştirmeye çalışıyorlar
Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi’ne tepkilerini göstermek için başlattıkları oturma eylemine dün de devam etti.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay,
eğitim nöbetinin dördüncü gününde
gazetemize açıklamalarda bulundu.
Öğretmeni mesleki olarak tasfiye
etmeye çalışan bir dayatmayla karşı
karşıya kaldıklarını söyleyen Özbay,
“Külliyede hazırlanan bir meslek kanunu
meclise getirdiler. İki gün komisyonda
görüşüldü. Geldiği gibi çıktı. Kanunun
içerisinde Atatük’ün,
Cumhuriyetin adı yok”
dedi. Özbay, AKP’nin
amacının, “Eğitimde
gerici, piyasa ihtiyacına
uygun, itaat eden insanlar
yetiştirmek” olduğunu
vurguladı. Özbay, “Salı
günü yurttaşlarımızı
davet ediyoruz. O gün Birinci Meclis’e
yürüyüşümüzü başlatacağız” çağrısını
yaptı.
Teklifin ilk imza sahibi ve komisyon
sözcüsü AKP Sinop Milletvekili Nazım
Maviş’in komisyondaki konuşmasında,
Nurettin Topçu’nun
“Türkiye’nin Maarif
Davası” kitabından
söz ettiğini anımsatan
Özbay, “Topçu,
‘Milli mekteplerimiz
medreselerdir’ diyor.
Harf Devrimi için
‘Osmanlı’nın kalbine
saplanan hançerdir’ diyor. Şimdi tüm
okulları medreseleştirmeye çalışıyorlar.
Bu, yalnızca öğretmenlere yapılan bir
saldırı değil, Cumhuriyetin değerlerine ve
yetişecek nesillere yapılan bir saldırıdır”
ifadelerini kullandı.
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