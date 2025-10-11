EGM personeline yönelik 2025 yılı banka promosyon anlaşması için geri sayım başladı. Son dönemde kamu kurumlarının bankalarla yaptığı yüksek tutarlı anlaşmalar dikkat çekerken, Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilen 99 bin 500 liralık promosyon EGM personelinin de beklentisini artırdı. Peki, EGM promosyon ihalesi tarihi ne zaman? 2025 Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu ne kadar?

EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) maaş promosyon sürecine yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Mevcut sözleşmenin 13 Kasım 2025 tarihinde tamamlanabileceği iddialar arasında. Kulis bilgilerine göre, sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılması bekleniyor.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASININ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımlar için sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı. 2025 maaş promosyon tutarı 270 bin TL olarak belirlendi. Bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılması istendi. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması talep edildi.