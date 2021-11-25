Ehliyetsiz sürücü otomobille duvara çarptı: 5 çocuk yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuk yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü R.A.B. (17) yönetimindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Savrulan otomobilin sürücüsü R.A.B. ile araçta bulunan A.A. (16), M.Y. (14), E.Z. (16) ve M.B.A. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.
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