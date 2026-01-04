Ekim ayından beri onlarca yasa teklifi görüşülmeyi bekliyor: Yurttaşın sorunu Meclis’te bekliyor

Yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayan Meclis’e o zamandan beri yurttaşların sorunlarıyla ilgili çok sayıda yasa teklifi verildi. Bu teklifler de ilgili komisyonlara sevk edildi ancak Meclis gündemine alınamadı. Örneğin Türkiye bugün hastaneye sevk edilen Tayfun Kahraman üzerinden Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasını tartışırken, Meclis’e CHP’li vekillerin imzasıyla verilen ve kasım ayından beri Adalet Komisyonu’nda bekleyen yasa teklifinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararlarının gereğini yerine getirmeyen hakimler hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesi öngörülüyor.

Yeniden Refah Partili Doğan Bekir’in kasım ayından beri Eğitim Komisyonu’nda bekleyen teklifinde ise üniversite rektörlerinin; öğretim üyeleri, öğretim elemanları, öğrenci ve üniversite idari personelinin temsilcilerinden oluşan Rektör Seçim Kurulu tarafından seçilmesi öneriliyor. CHP’li İbrahim Arslan’ın ekim ayından beri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda duran yasa teklifinde çıraklık ve stajyerlik döneminin sigorta başlangıç dönemi olarak kabul edilmesi isteniyor.

MHP’NİN BEKLEYEN TEKLİFLERİ

Meclis’te sadece muhalefetin değil, iktidar ortağı MHP’nin milletvekillerinin de yasa teklifleri görüşülmeyi bekliyor. Bu tekliflerden birinde kadınlara ve çocuklara karşı işlenen öldürme, yaralama ve cinsel saldırı suçlarında fail hakkında cezanın ertelenmesi veya adli para cezasına çevrilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmaması isteniyor. Bu suçlardan mahkum olanların koşullu salıverilme, denetimli serbestlik veya özel infaz usulü hükümlerinden yararlanmaması talep ediliyor. Bir başka teklifte ise sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin akıllı cihazlara erişiminin kolaylaştırılması için özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi bakımından istisnalar getirilmesi amaçlanıyor.

ÖZEL İMZALI ÜÇ TEKLİF BEKLİYOR

Ekim ayından beri Meclis’e sunulan yasa teklifleri arasından üçünde CHP lideri Özgür Özel’in imzası bulunuyor. Bu tekliflerden birinde asgari ücretin aylık net 39 bin TL olması ve belli sektörlerde çalışanların sigorta primlerinin bir kısmının Hazine tarafından ödenmesi hedefleniyor. Bir diğerinde ise işçi tarafının protesto ederek katılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi öneriliyor. Komisyonun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen Çalışma Genel Müdürü, işçi konfederasyonlarından seçilen 5 temsilci, işveren kuruluşlarından seçilecek 5 temsilci, öğretim üyeleri arasından seçilecek 4 temsilci ile gözlemci olarak Türkiye İstatistik Kurumundan ilgili daire başkanı veya yardımcısından oluşması öneriliyor. Özel’in son teklifinde ise nadir toprak elementlerinin yurt dışına satışının yasaklanması ve işletmesinin devlet eliyle yapılması isteniyor.