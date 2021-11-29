Ekonomideki yangın seyyar satıcıyı da vurdu
Geçimini sokaklardan sağlayan seyyar satıcılar, maliyetlerin arttığını, alım gücünü yitiren yurttaşların seyyar satıcılardan ürün satın alamaz hale geldiğini söyledi.
Daha önce 2 liradan satılan ku¨çu¨k pet şişe suyu bile artık yurttaşların alamaz hale geldiğini söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkârlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Gu¨nde ortalama 100 şişe su satan seyyar satıcı şu an 30 taneyi zor satıyor. Çu¨nku¨ vatandaş 2 lirayla su almak yerine u¨stu¨ne 50 kuruş daha koyup ekmek almayı tercih ediyor” dedi.
Yurttaşların su ihtiyaçlarını meydanlardaki veya cami çeşmelerindeki çeşmelerden giderdiğini belirten Laçin, “Suyun haricinde midye satışları da durma noktasına geldi. Midyenin fiyatı 50 kuruş ila 1 lira arasında olmasına karşın satışlar geçtiğimiz 2-3 hafta öncesine göre neredeyse durma noktasına geldi. Midye satıcıları pirinç, yağ ve doğalgaza gelen zamlara karşın bu fiyatı midyeye yansıtamıyor. Sokak pilavcısı, kokoreççi, çiçekçi, gevrek ve mısırcı gibi sokaklarda dolaşan satıcılar du¨şen satışları nedeniyle evlerine ekmek götu¨rmekte bile zorlanıyor” diye konuştu.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu