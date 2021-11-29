Ekonomideki yangın seyyar satıcıyı da vurdu

Geçimini sokaklardan sağlayan seyyar satıcılar, maliyetlerin arttığını, alım gücünü yitiren yurttaşların seyyar satıcılardan ürün satın alamaz hale geldiğini söyledi.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:18
Ekonomideki yangın seyyar satıcıyı da vurdu
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Daha önce 2 liradan satılan ku¨çu¨k pet şişe suyu bile artık yurttaşların alamaz hale geldiğini söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkârlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Gu¨nde ortalama 100 şişe su satan seyyar satıcı şu an 30 taneyi zor satıyor. Çu¨nku¨ vatandaş 2 lirayla su almak yerine u¨stu¨ne 50 kuruş daha koyup ekmek almayı tercih ediyor” dedi.

Yurttaşların su ihtiyaçlarını meydanlardaki veya cami çeşmelerindeki çeşmelerden giderdiğini belirten Laçin, “Suyun haricinde midye satışları da durma noktasına geldi. Midyenin fiyatı 50 kuruş ila 1 lira arasında olmasına karşın satışlar geçtiğimiz 2-3 hafta öncesine göre neredeyse durma noktasına geldi. Midye satıcıları pirinç, yağ ve doğalgaza gelen zamlara karşın bu fiyatı midyeye yansıtamıyor. Sokak pilavcısı, kokoreççi, çiçekçi, gevrek ve mısırcı gibi sokaklarda dolaşan satıcılar du¨şen satışları nedeniyle evlerine ekmek götu¨rmekte bile zorlanıyor” diye konuştu.


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