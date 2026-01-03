Ekrem İmamoğlu duyurdu: 100 bin öğrenciye 2 milyar TL burs

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki üniversite öğrencilerine İBB tarafından 2026 yılında verilecek bursları duyurdu.

Sosyal medya hesabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden paylaşımda bulunan İmamoğlu, ''Üniversite öğrencilerimize İBB bursu hayırlı olsun. “Veremezsin” dediler. “Kimin parasını kime veriyorsun?” dediler. Milletin parasını millete verdik'' dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

''İBB öğrencinin yanında. Üniversite öğrencilerimize İBB bursu hayırlı olsun. “Veremezsin” dediler. “Kimin parasını kime veriyorsun?” dediler. Milletin parasını millete verdik.

2019’dan bu yana İstanbul’da değişen tam olarak budur.

O günden beri öğrencilerimize desteğimiz artarak sürüyor.

Bu yılki burs sonuçları açıklandı.

100 bin öğrenciye 20 Bin TL, toplam 2 milyar TL,

20 bin öğrenciye ulaşım desteği, toplam 9.800.000 TL,

10 bin öğrenciye 5000 TL kıyafet desteği, toplam 50.000.000 TL

Hayırlı olsun.''