Ekrem İmamoğlu'nun diploma başvurusu reddedilmişti: Gerekçeli karar ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararının gerekçesi ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'nin haberine göre mahkeme, 1990 yılında yapılan yatay geçiş sürecinde üniversite yönetiminin hatalı işlem tesis ettiğini belirtmesine karşın, bu durumun öğrenci lehine “kazanılmış hak” doğurmayacağına hükmetti.

DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesiİşletme Fakültesi’ne yaptığı yatay geçişin “usulsüz” olduğu gerekçesiyle diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davayı reddetti. Cuma günü verilen kararın gerekçesinde, yatay geçiş işlemlerinin yapıldığı dönemde yürürlükte olan mevzuata ayrıntılı biçimde yer verildi.

Mahkeme kararında, yatay geçişin temel koşulu olan “eşdeğerlilik” ilkesinin ihlal edildiği belirtildi. Gerekçede, Yükseköğretim Kurulu’nun 1990 yılında Kuzey Kıbrıs’ta yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni tanıdığı, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ise YÖK tarafından ancak 1993 yılında tanındığı kaydedildi. Bu nedenle, tanınmayan bir üniversiteden devlet üniversitesine geçişin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.

SORUMLULUĞU İMAMOĞLU'NA YÜKLEDİ

Mahkeme, İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş kontenjanlarını yönetmeliğe aykırı biçimde artırmasını “açık idari hata” olarak nitelendirdi. Ancak bu hatanın öğrenci lehine kazanılmış hak oluşturmayacağı ifade edilerek, sorumluluğun başvuruyu yapan öğrenciye ait olduğu sonucuna varıldı.

Gerekçeli kararda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine hazırlanan Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun 17 Şubat 2025 tarihli raporuna da atıf yapıldı. Raporda, yatay geçiş ilanının ilan edilen tarihlerden önce sonlandırıldığı, yeni bir ilan yapılmadan kontenjanın 55’ten 60’a çıkarıldığı ve sürecin mevzuata aykırı yürütüldüğü tespitlerine yer verildi.

Mahkeme, İmamoğlu’nun not ortalamasının yatay geçiş için aranan asgari koşulları sağladığını kabul etmesine rağmen, başarı sıralaması yapıldığında kontenjan dışında kaldığı kanaatine vardı. Kararın sonuç bölümünde ise idarecilerin “bilinçli ve sistemli şekilde” hukuka aykırı işlem tesis ettiği belirtilirken, bu ağır hukuki sakatlıkların davacı tarafından bilinmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Kararla birlikte, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin idari işlem hukuka uygun bulunmuş oldu.