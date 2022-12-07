Ekrem İmamoğlu tarikat yurdundaki istismara isyan etti: Bu kaçıncı görmezden geliş

07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:58

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşında imam nikâhıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"BU KAÇINCI GÖRMEZDEN GELİŞ"

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu bir #cocukistismarı'dır. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! YETER!"