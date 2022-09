Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Meclisi'ne çağrı: Kendilerini mahcup etmesinler

09 Eylül 2022 Cuma, 14:55

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Nisan 2020’de yapımına başlanan yeni İSKİ Çatalca Hizmet Binası’nı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, 9 Eylül’de hizmete açtı.

Burada konuşam yapan İmamoğlu, 9 Eylül’ün hem İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 99’uncu kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Siyasete karar verdiğim ilk anda milletimize, Cumhuriyetimize, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine olan bağlılığımla, ‘CHP’de siyaset yapacağım’ diyerek yola çıktığım partimin 99’uncu yılında, kadim kent İstanbul'umuza hizmet etmenin, bir CHP’li olarak, milletimizin gurur duyacağı işler yapabilme mücadelesini verebilmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bir CHP’li olarak, CHP'nin bir evladı olarak her zaman şunu ifade etmişimdir: Partili olmak, milletine hizmet etme noktasında görevini yerine getirmek anlamına gelir. İyi partili olmak, güzel partili olmak; partili olmanın hakkını vermek, bu anlama gelir. Bir partinin mensubu olmak, parti adına her şeyi yapmak, her yol mubahtır anlayışı değildir. Partili olmak; o partinin değil, milletin, devletin, Cumhuriyetin kutsallarını korumak ve geliştirmek anlamına gelir. Bu bağlamda partilerin hizmet için bir araç olduğunu ve esas olanın devletimiz ve milletimizin bekası olduğunu unutmamak gerekir.”

"PARTİ DEVLETİ ANLAYIŞIYLA MÜCADELE ETMEKTEYİZ"

“Bugün ülkemizde, bu anlayışın karşısında bir anlayışla mücadele etmekteyiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Parti devleti anlayışıyla mücadele etmekteyiz. Hatta bugün harcadığımız bir projeyi, bir bütçeyi, burada başka bir partinin adına konuşan kişi olsaydı, ‘AK Parti projesi’ olarak, ‘AK Parti yaptı’, ‘AK Parti’nin işi’ diye tariflerlerdi. Açık ve net. Bunu ben söylemiyorum. Kendileri meydanlarda söylüyorlar. Biz ne diyoruz CHP’li olarak? ‘Biz, milletimizin bütçesini bize emanet eden halkımıza mahcup olmamak adına, en edepli bir şekilde, en tasarruflu bir şekilde, en kaliteli ve en güzel bir biçimde milletimizin bütçesiyle yaptığımız İSKİ'nin bu hizmetini milletimize hediye etmeye geldik’ diyoruz. CHP’li olmak böyledir. Eminim ki halkını, milletini düşünen, milleti adına mücadele eden her partinin de ilkesi aynı doğrultuda bakışı gerektirir. Bu bağlamda bunun aksi bir bakışla partisini kutsallaştıran, partisinin liderini, devletinin başında olsa da kutsallaştırıp bambaşka bir yere koyup, ‘Her şey partidir’ diyen bir mantığın tam tersine; her şeyimiz milletimizdir, Cumhuriyetimizdir, bayrağımızdır, devletimizdir’ diyen anlayışa, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına giderken hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.”

"BİRİLERİ SU PARASININ YÜK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

İBB Meclisi’nin, kendileri göreve geldikten sonra İSKİ’ye TEFE-TÜFE’ye göre aylık zam yapılan sistemi kaldırdığını hatırlatan İmamoğlu, “Niçin kaldırdı? ‘Efendim vay siz niye indirim istiyorsunuz? Alın indirim. Ama biz de sizin zam usulünüzü kaldırıyoruz.’ Niye? ‘Mecliste biz çoğunluğuz. Bize zammı getireceksiniz, biz karar vereceğiz.’ Peki, olsun. Kaç defa getirdiysek suyla ilgili elli tane bahane, yüz tane bahane... Çoğu kez vermediler. Çok az sefer de kafalarına göre anlamsız zamlar, vesaireler oldu” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle İSKİ’nin hizmet maliyeti anlamında Türkiye'deki büyükşehirler arasında son sıralarda yer aldığına dikkat çeken İmamoğlu, Melen ve Terkos örneklerini verdi. “Kalkıyor birileri, su parasının da insanlara çok büyük yük olduğunu söylüyor” diyen İmamoğlu, “Bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim: Biz göreve geldiğimizde, su faturalarınızla elektrik faturalarınız neredeyse aynıydı. Bugün evinize gelen su faturasıyla elektrik faturasına bakın; neredeyse beşte biridir, altıda biridir. Peki su faturası bedava mı? Değil su bedava. O zaman elektrik de bedava. Elektrik de hidroelektrik santrallerinden akan sudan yapılıyor. Ama öyle değil. Su da buraya parayla geliyor. Nasıl geliyor? Örnek vereyim size. Öyle bir sene, iki sene, üç sene değil. Bakın ocak ayında İSKİ'nin su faturası, 200 milyon lira civarındayken, -eski parayla söylemeye utanıyorum, 200 trilyon lira- şu anda aylık su faturası, 600 milyon liraya yaklaştı. Yani bu kadar devasa bir zamla mücadele ediyoruz” diye konuştu.

İBB MECLİSİ'NDEKİ PARTİLERE ÇAĞRI

Önümüzdeki hafta toplanacak İBB Meclisi’ne İSKİ için ek bütçe teklifinde bulunacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“İSKİ'nin bütçesi, İSKİ'nin tarifesi siyaset dışıdır. Milletimizin musluğundan su akıtılması işidir. Bu bağlamda Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partilere hassasiyetle davranıp, İSKİ'nin bu kavramların dışında tutulması noktasında özenli davranmalarını diliyorum. Bu yönüyle de önümüzdeki hafta İSKİ'nin sağlıklı bir bütçeye kavuşarak, milletimize hizmet eden… Bakın dün İSKİ, başka bir siyasi parti döneminde yönetiliyordu. Bugün İSKİ, başka siyasi parti döneminde yönetiliyor. Ama bakın, benim burada bürokrat arkadaşlarım var. Genel Müdürüm, genel müdür yardımcılarım, daire başkanlarım… Kendileri, kendilerini biliyorlar. En az yüzde 80’i, 90’ı daha önceki dönemden gelen arkadaşlarımız. Milletin çalışan memuru, partinin memuru değil ki, milletin memuru. Dolayısıyla devletin memuru olan bu dostlarımız, bu yapılan yanlışı görüyorlar. Dünden bugüne adalet telaşı olan her vatandaşımız gördüğü gibi, devletimizin o kıymetli memurları da bunu görüyorlar. Meclis’te grubu olan siyasi partileri ifade ediyorum. Kendilerini mahcup etmesinler. Ve İstanbul'a yakışan, milletimize yakışan rasyonel bütçe kararlarını almalarını buradan diliyorum”