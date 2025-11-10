Elazığ’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.
Kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.