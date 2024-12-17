Elazığ'da sahte içki operasyonu: 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Yeni yıla sayılı günler kala, Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da sahte içki operasyonu: 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:16

Elazığ'da sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 

Aramalarda, 190 litre kaçak etil alkol ve 2 alkol kiti ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.


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