Elektrikli scooterlar engelli yurttaşları mağdur ediyor: Ben engelliyim, şehir özürlü

30 Eylül 2022 Cuma, 12:39

Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan ve kaldırımları işgal etmesi nedeniyle yurttaşlar tarafından sıkça eleştirilen elektrikli scooterlar, engelli yurttaşların da hayatını olumsuz etki ediyor. Kaldırımlara ve yollara rastgele park edilen scooterlar görme engelli ve bedensel engelli yurttaşların günlük hayatlarını zorlaştırdı.

Bedensel Engelliler Derneği Üyeleri Güngör Durgut, Suat Avcı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya yaşanan sorunları Cumhuriyet’e yorumladı

‘KALDIRIMDA İNSAN DIŞINDA HER ŞEY VAR’

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, engellilerin kaldırımlarda yaşadıkları zorluklara ilişkin, “Daha önce kaldırımlarda insan dışında her şey vardı şimdi bunlara scooterlar da eklendi. Bizim yerimiz de sağlıklı bireyler gibi kaldırımlar fakat kaldırımlarda çok fazla işgal olduğu için arabaların gittiği yoldan gitmek zorunda kalıyoruz. Orada da can tehlikesi yaşıyoruz, ara sokaklardan karşımıza çıkan scooterlar ve arabalarla burun buruna geliyoruz. Son zamanlarda her yerde art arda park edilmiş çok fazla sayıda scooterlar görüyorum. Tek başıma akülü sandalyemle gittiğim zaman, kimseden yardım alamıyorum ve birisi yardımcı olana kadar oralarda takılı kalıyorum. Elektrikli scooterlar sağlıklı insanlar için güzel bir aksiyon olabilir fakat bizim için tehlikeliler” dedi.

‘AKÜMÜZ AZALIYOR’

Bedensel Engelliler Derneği üyesi Güngör Durgut ise, “Elektrikli scooterlar başımıza dert oldu. Kaldırımda giderken karşımıza çıktığında yola devam edemeyip gittiğimiz yolu geri dönüyoruz, bu sefer de akümüz azalıyor. Scooterların rastgele park etmeleri yasaklanmalı” dedi.

‘SCOOTERI PARK EDEN KİŞİYE CEZA KESİLMELİ’

Bedensel Engelliler Derneği’nden bir diğer üye Suat Avcı, “Scooterlar yolda bizler için tehlike yaratıyorlar. Onlar için ayrı bir park yeri olmalı ve kaldırımlara park edilen kişiler tespit edilerek ceza kesilmeli” dedi.