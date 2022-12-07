07 Aralık 2022 Çarşamba, 14:30

Yardımseverliği ve bilge kişiliği ile tanınan, sevgi, barış, eşitlik, paylaşım, hoşgörü ve merhamet gibi değerleri özünden benimsemiş ve bunu etrafındaki bütün canlılarla paylaşmış Anadolu erenlerinden Elif Sugan’ın hayatını konu alan Elif Ana filmi vizyona giriyor. Geçtiğimiz ay dünya prömiyerini Paris’te yapan ve dün de İstanbul’da Cemal Reşit Rey Kongre merkezinde galası gerçekleştirilem Elif Ana filmi 9 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak.

İLYAS SALMAN DA KADRODA

1903 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Pulyan köyünde dünyaya gelen ve “İyilik İyiliktir” mottosuyla önemli bir kişilik olan Elif Sugan’ın hayatını konu alan filmde Elif Ana rolünü Aliye Uzunatağan canlandırdı. Yönetmenliğini Kazım Öz’ün yaptığı Elif Ana fimimim senaristliğinde de Öz’ün yanı sıra Semir Aslanyürek, Nihat Behram imzası var. Türk sinemasına büyük emekler veren İlyas Salman’ın da rol aldığı filmde Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Hülya Diken ve Eray Türk gibi bir çok tanınmış oyuncu oynadı. Filmin müziklerini ise Erkan Oğur yaptı.

FİLMİN KONUSU

Elif Ana’nın çocukluğundan gençliğine, evliliğine, yaşamı boyunca hayat yoldaşı Arap Ali’yle çobanlık yapmasına ve dedeler tarafından kendisine ermişlik postu verilmesine dek yaşadığı 83 yıllık ömründen kesitler sunan Elif Ana, Türkiye’nin yakın dönem sosyal ve politik tarihini onun görmeyen gözlerinden izleyiciye aktarıyor.