Emekli diplomat Daver Darende'ye veda
Emekli diplomat, ressam ve gazetemiz Cumhuriyet’in “Olaylar ve Görüşler” sayfası yazarlarından Daver Darende, önceki gün yaşamını yitirdi.
Darende için öğle vakti Ankara Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Darende’nin cenaze törenine ailesinin yanı sıra, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Rıza Mahmut Türmen, eski Büyükelçi Osman Korutürk ve gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş katıldı.
Darende’nin naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. Darende’nin “Çınarlı, Kubbeli, Mavi Bir Liman” adlı son resmi sergisi, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde açılmıştı.
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