Emekli Tuğgeneral Ali Er: ‘Türkiye emperyalizm muhataplığından uzak durmalı’

İran’ın İsrail’e yönelik saldırıları sonrasında Türkiye’nin sınır ötesine düzenlediği askeri harekâtların nasıl etkileneceği tartışılıyor. Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin bu dönemde iddiası olan emperyal güçlerin muhataplığından uzak durması gerektiğinin altını çizerek, “Irak konusunda arka kapı diplomasisi ile ağırlığını korumalı” dedi.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:19
Emekli Tuğgeneral Ali Er: ‘Türkiye emperyalizm muhataplığından uzak durmalı’
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Mart’taki kabine toplantısında kullandığı “Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” ifadeleri gündemdeki yerini korurken, İran, İsrail’e misilleme saldırısı düzenledi. Saldırının bölge ülkeleri nasıl etkileyeceği tartışılırken, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının da seyri merak ediliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tuğgeneral Ali Er “İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ucu daha belli değil. Bu durum Türkiye’nin Irak’ta başlatacağı askeri bir harekâtı etkiler. İsrail-İran çatışmasında ibrenin ne tarafa döneceği belli olmadan Türkiye’nin Irak’ta mevcut konumunu korumasında yarar var” dedi. Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Er, “Türkiye bu dönemde bölgede iddiası olan emperyalist güçlerin muhattaplığından uzak durarak, Irak konusunda arka kapı diplomasisi ile ağırlığını korumalı” görüşünü dile getirdi. 

‘SURİYE’DEKİ GÜVENLİK SAĞLANMALI’

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmasının Suriye’de Türkiye için daha büyük güvenlik sorunları oluşturabileceğine de işaret eden Er, Türkiye’nin Suriye’deki güvenliğini sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. Er, “Türkiye’nin Suriye’deki güvenliğini sağlamadan Irak’ta çok fazla açılmaması gerekiyor” dedi.


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