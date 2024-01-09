Emeklilerden hunili eylem: Geçim derdi bizi delirtti!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:54

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:54

Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler düşük maaşlara karşı İzmir Konak’ta eylem yaptı. İzmir SGK İl Müdürlüğü (Eski Sümer Bank) önünde bir araya gelen DİSK Emekli-Sen ve Emekliler Sendikası en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısı kadar belirlenmesini talep etti.

Emekliler başlarına taktıkları hunilerle “Geçim sıkıntısı bizi delirtti” şeklinde tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşilyurt yıllık enflasyonun yüzde 65,77 olarak açıklandığını hatırlattı. Gelecek 6 ay için memur emeklilerine yüzde 49,25 işçi Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 37,5 zam yapıldığını aktaran Yeşilyurt şöyle konuştu: “Resmi enflasyon ile gerçek enflasyon oranları arasındaki derin fark sürerken, emeklilere yapılan resmi enflasyon oranındaki zamlar, ekonomik büyümeden bizlere zırnık verilmediğini gösteriyor. Bizlere ısınmayı, ulaşımı, sağlığı, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarımızı lüks gören bu zihniyete karşı bir aradayız.”

Emekli temsilcileriyle hükümetin masaya oturmasını talep eden Yeşilyurt talepleri şöyle sıraladı: “En düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde belirlensin. İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılsın. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin.”