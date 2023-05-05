Emeklilerden kapatma davasına karşı ortak tavır: Davayı geri çekin

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:10

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:10

Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Ankara Valiliği tarafından açılan kapatma davası sonrasında haklarını aramak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı eylem düzenledi. Sendikanın İzmir şubeleri, İzmir Konak’ta geçekleştirdikleri eylemde “Sendikal hakkımız engellenemez”, “Yaşasın sendikal mücadelemiz”, “Örgütlüyüz, haklıyız, kazanacağız” sloganları atarak emek mücadelesine devam edeceklerini duyurdu.

İNSANCA BİR YAŞAM EN TEMEL HAKKIMIZDIR



Emekliler adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Saadet Erkuş, 1995 yılından bu yana sürdürdükleri sendikal örgütlenme çalışmalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi ve “Siyasi iktidarlar emeklilerin öz örgütü olan sendikaları kapatma, engelleme, baskı ile yok saymayı tercih etmektedir. Tüm bunlara rağmen emekliler, sendikal örgütlülüklerini sürdürmüşler, emeklilerin hak mücadelesini sendikal örgütlenme aracılığıyla yerine getirmişlerdir. 30 Kasım 2022 tarihinde Ankara Valiliğine yaptığımız başvuru ile sendikamız Tüm Emeklilerin Sendikası tüzel kişilik kazanmıştır. Demokratik bir ülke, barış içinde bir ülke, kardeşlik içinde bir ülke emeklilerin hakkıdır. İnsanca bir yaşam en temel hakkımızdır. Sendikamız için Ankara Valiliği’nin açtığı kapatma davasının ilk duruşması 9 Mayıs’ta Ankara’da görülecektir. Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz. Adalete, hukuka olan inancımızı korumak istiyoruz. Demokratik bir ülke olmanın gereği olarak emeklilerin sendikal haklarını tanıyın, bu davayı geri çekin” dedi.